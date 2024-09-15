الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلق على وسط إسرائيل كان من اليمن

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 5 إسرائيليين أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ إثر التصدي لصاروخ أطلق من اليمن

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 5 إسرائيليين أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ إثر التصدي لصاروخ أطلق من اليمن

الجيش الإسرائيلي: صاروخ سطح-سطح أطلق من الشرق تسبب في انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وسقط في منطقة مفتوحة ولم يسبب إصابات