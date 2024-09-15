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الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلق على وسط إسرائيل كان من اليمن

آخر الأخبار
2024-09-15 | 00:01
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الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلق على وسط إسرائيل كان من اليمن
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الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلق على وسط إسرائيل كان من اليمن

 
 
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