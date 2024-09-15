الجزيرة: إطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجولان والجليل الأعلى

المقاومة الإسلامية: قصف مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة راوية بعشرات صواريخ الكاتيوشا

المقاومة الإسلامية: قصف مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة راوية بعشرات صواريخ الكاتيوشا

الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في 10 مواقع من بينها كريات شمونة بالجليل الأعلى للتحذير من طائرة مسيرة