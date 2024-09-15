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الراعي: هناك مكوّنات تُريد لبنان الكبير أرضاً شاغرة لمشاريعها من دون دولة ولا قانون وهناك فرقٌ كبير بين الاعتراف بلبنان والإيمان به

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2024-09-15 | 04:42
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الراعي: هناك مكوّنات تُريد لبنان الكبير أرضاً شاغرة لمشاريعها من دون دولة ولا قانون وهناك فرقٌ كبير بين الاعتراف بلبنان والإيمان به
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الراعي: هناك مكوّنات تُريد لبنان الكبير أرضاً شاغرة لمشاريعها من دون دولة ولا قانون وهناك فرقٌ كبير بين الاعتراف بلبنان والإيمان به

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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