وزارة الصحة بغزة: ​​استشهاد 41206 فلسطينيين وإصابة 95337 في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين الأول

"لا تناسب أجواء الصيف"... حقيبة ريهانا تضعها في موقف محرج: ما القصة؟ (صورة)

"لا تناسب أجواء الصيف"... حقيبة ريهانا تضعها في موقف محرج: ما القصة؟ (صورة)

الراعي: هناك مكوّنات تُريد لبنان الكبير أرضاً شاغرة لمشاريعها من دون دولة ولا قانون وهناك فرقٌ كبير بين الاعتراف بلبنان والإيمان به