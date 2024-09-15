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الراعي في قداس شهداء المقاومة اللبنانية في سيدة إيليج: اللبنانيّون يتعرّضون لغزو أسوأ من الاحتلال

آخر الأخبار
2024-09-15 | 05:12
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الراعي في قداس شهداء المقاومة اللبنانية في سيدة إيليج: اللبنانيّون يتعرّضون لغزو أسوأ من الاحتلال
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الراعي في قداس شهداء المقاومة اللبنانية في سيدة إيليج: اللبنانيّون يتعرّضون لغزو أسوأ من الاحتلال

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انّ "هناك مكوّنات تُريد لبنان الكبير أرضاً شاغرة لمشاريعها من دون دولة ولا قانون ولا دستور".

وقال خلال عظته في القداس السنوي لراحة أنفس "شهداء المقاومة اللبنانية"، الذي تقيمه "رابطة سيدة ايليج"، في المقر البطريركي في كنيسة سيدة ايليج في ميفوق "لولا استشهاد شهداء المقاومة اللبنانية لما كان لبنان بصيغته الحالية، ولا بدّ من وقفة فحص ضمير فهناك مكونات تريد لبنان مساحة تفرز عقاراً لا وطناً"، مشدّداً على وجود فرقٍ كبير بين الاعتراف بلبنان والإيمان به."
 
وشدد على ان هناك فارقاً بين معيار الولاء للبنان وما نتمثّل فيه: ففي الحالة الأولى إيمان مطلق بلبنان في ما يمثّل بحدّ ذاته، وفي الحالة الثانية حساب ربح وخسارة. وهذه بكل اسف حالتنا في لبنان. دافعنا جميعًا عن لبنان بمقدار ما نحن موجودون فيه، لا بمقدار ما هو موجود فينا. وحين كلّ مكوّن لبنانيّ بدأ يشعر أنّ لبنان هو لمكوّن آخر – وهذا  منطق تقسيميّ وامتلاكيّ – لم يعد لبنان لأحد".

واعتبر الراعي ان اللبنانيّين يتعرّضون لغزو أسوأ من الاحتلال وهذه الحالة الغريبة والفريدة أضعفت إيمانهم بوطنهم، فالذين هاجروا غادروا لعدم إيمانهم بمستقبل لبنان"
 
الشاماتي
 
وفي ختام القداس القى رئيس الرابطة كلمة شدد فيها على انه آن للضميرِ أن يصرخَ، وللمحبةِ أن تتكلمَ وتقولَ: كفى!  أولاً: لأهلِ السِياسةِ والمسؤولين نقولُ، كفى، كونوا على قَدرِ آلامِ الناسِ وهواجِسِها. قصورُكُم ليست هي الوطن، بل إن الوطنَ هو البيوتُ الفارِغةُ من الرغيفِ والأبناءِ والبناتِ والأحلام. إن مَن تفرحون باستقطابُهم اليومَ، يُهاجرُ نِصفُهُم غداً، وستعُون متأخرين أنكم اصبحتم نواطيرَ مفاتيح.."
 
أضاف: إلى حزبِ اللهِ وتوابِعِهِ نقول كفى تجبُّراً، نحن قومٌ لا نعرفُ الخوفَ ولا يَهُمُّنا تهديدُ أكثريةٍ أو أقليةٍ. كلنا أقليّات في لبنانَ وَلَهُ. ومحاولتُكم تخويفُنا مردودةٌ لأننا بالله نثق. والحريةُ لنا نهجُ حياة. نموتُ لأجلها.  إن فائضَ القُوةِ والسلاحِ الذي تستبيحونَ بهِ أسسَ الدولة وحقوقَ اللبنانيين بذريعةِ تحريرِ الأراضي المحتلة، ليس إلا فائضاً من الأوهامِ، لانكم لا تعرفون في العمقِ أسُسَ التركيبةِ اللبنانيةِ وثوابِتَها وتعقيداتِها وتعلّقَ اللبنانيين بالحرية. لبنانَ الذي تريدونُه ترفضُه غالبيةُ اللبنانيّين. سوفَ يَسقُطُ وتسقُطون مَعَه، ولبنانُ لن يتبعَ نموذجَ إيران والعراق واليمن. إرادتُنا ان نُحِبَكم لا أن نواجهَكُم، ولكن إن أجبرتُمونا على ذلك، فاللبنانيون الاحرارُ لن يترددوا".
 
بعد ذلك قلد الراعي ميدالية سيدة ايليج إلى المقاوم اسعد عريضة، ثم رفع واعضاء الرابطة الستارة عن نصب المقاوم المجهول الذي أقيم في غابة الارز في وادي ايليج.
 
  
 
 
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