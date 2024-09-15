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o
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الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلق في وقت سابق من اليمن "من المرجح أن يكون تحطم في الجو"
آخر الأخبار
2024-09-15 | 06:48
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الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلق في وقت سابق من اليمن "من المرجح أن يكون تحطم في الجو"
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