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قيادي في حماس يؤكد قدرة المقاومة العالية على مواصلة القتال في غزة رغم الخسائر

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2024-09-15 | 09:31
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قيادي في حماس يؤكد قدرة المقاومة العالية على مواصلة القتال في غزة رغم الخسائر
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قيادي في حماس يؤكد قدرة المقاومة العالية على مواصلة القتال في غزة رغم الخسائر

 
 
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