المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة شلومي بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة

الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلق على وسط إسرائيل كان من اليمن

الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلق على وسط إسرائيل كان من اليمن

الجيش الإسرائيلي: صاروخ سطح-سطح أطلق من الشرق تسبب في انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وسقط في منطقة مفتوحة ولم يسبب إصابات