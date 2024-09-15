المقاومة الإسلامية: شنينا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم عددًا من القتلى والجرحى

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