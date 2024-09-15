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هيئة البث الإسرائيلية: مقربون من نتنياهو يقولون إنه سيستبدل غالانت إذا عارض توسيع العمليات العسكرية في لبنان

آخر الأخبار
2024-09-15 | 14:15
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هيئة البث الإسرائيلية: مقربون من نتنياهو يقولون إنه سيستبدل غالانت إذا عارض توسيع العمليات العسكرية في لبنان
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هيئة البث الإسرائيلية: مقربون من نتنياهو يقولون إنه سيستبدل غالانت إذا عارض توسيع العمليات العسكرية في لبنان

 
 
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