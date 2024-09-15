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o
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o
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دونالد ترامب جونيور على إكس نقلا عن السلطات: العثور على سلاح إيه-كيه 47 وسط شجيرات وأنباء عن اعتقال المشتبه به
آخر الأخبار
2024-09-15 | 15:22
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دونالد ترامب جونيور على إكس نقلا عن السلطات: العثور على سلاح إيه-كيه 47 وسط شجيرات وأنباء عن اعتقال المشتبه به
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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