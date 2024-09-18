الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الخارجية المصري: أي تصعيد بما في ذلك تفجيرات لبنان يؤخر ويضع عقبات أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
2024-09-18 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الخارجية المصري: أي تصعيد بما في ذلك تفجيرات لبنان يؤخر ويضع عقبات أمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الخارجية
المصري:
تصعيد
تفجيرات
لبنان
عقبات
اتفاق
إطلاق
النار
التالي
بلينكن: لا أستطيع التحدث عن تأثير انفجارات لبنان على جماعة حزب الله وعملياتها
ميقاتي التقى وفدا من "اللقاء الديموقراطي"... شهيب: نؤكد التضامن الكامل مع اللبنانيين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:52
الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق طائرة مسيرة على علو منخفض في أجواء البقاع الغربي وراشيا
آخر الأخبار
05:52
الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق طائرة مسيرة على علو منخفض في أجواء البقاع الغربي وراشيا
0
أمن وقضاء
05:33
حلاوي تابع تحقيقاته في ملف رياض سلامة... ومواجهة بين الأخير وشاهدين
أمن وقضاء
05:33
حلاوي تابع تحقيقاته في ملف رياض سلامة... ومواجهة بين الأخير وشاهدين
0
أخبار لبنان
05:33
قضية انفجارات أجهزة البيجر التابعة لحزب الله تنتقل من شركة مسجلة في المجر إلى شركة بلغارية مملوكة لمواطن نرويجي
أخبار لبنان
05:33
قضية انفجارات أجهزة البيجر التابعة لحزب الله تنتقل من شركة مسجلة في المجر إلى شركة بلغارية مملوكة لمواطن نرويجي
0
آخر الأخبار
05:29
الجيش الإسرائيلي: طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حريق إندلع في بيت هيلل إثر سقوط المسيرات
آخر الأخبار
05:29
الجيش الإسرائيلي: طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حريق إندلع في بيت هيلل إثر سقوط المسيرات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:52
الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق طائرة مسيرة على علو منخفض في أجواء البقاع الغربي وراشيا
آخر الأخبار
05:52
الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق طائرة مسيرة على علو منخفض في أجواء البقاع الغربي وراشيا
0
أمن وقضاء
05:33
حلاوي تابع تحقيقاته في ملف رياض سلامة... ومواجهة بين الأخير وشاهدين
أمن وقضاء
05:33
حلاوي تابع تحقيقاته في ملف رياض سلامة... ومواجهة بين الأخير وشاهدين
0
أخبار لبنان
05:33
قضية انفجارات أجهزة البيجر التابعة لحزب الله تنتقل من شركة مسجلة في المجر إلى شركة بلغارية مملوكة لمواطن نرويجي
أخبار لبنان
05:33
قضية انفجارات أجهزة البيجر التابعة لحزب الله تنتقل من شركة مسجلة في المجر إلى شركة بلغارية مملوكة لمواطن نرويجي
0
آخر الأخبار
05:29
الجيش الإسرائيلي: طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حريق إندلع في بيت هيلل إثر سقوط المسيرات
آخر الأخبار
05:29
الجيش الإسرائيلي: طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حريق إندلع في بيت هيلل إثر سقوط المسيرات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:23
أبيض: حصيلة الاعتداء الاسرائيلي هي ١٢ شهيداً والعديد من الاصابات بحالة حرجة وبالعناية المركزة
أخبار لبنان
06:23
أبيض: حصيلة الاعتداء الاسرائيلي هي ١٢ شهيداً والعديد من الاصابات بحالة حرجة وبالعناية المركزة
0
آخر الأخبار
2024-08-30
غارات على وادي زبقين ومشاع المنصوري فجرًا واستهداف الوادي الذي يربط المنصوري ومجدل زون
آخر الأخبار
2024-08-30
غارات على وادي زبقين ومشاع المنصوري فجرًا واستهداف الوادي الذي يربط المنصوري ومجدل زون
0
خبر عاجل
06:13
وزير الصحة: حصيلة الشهداء جراء الاعتداء الاسرائيلي هي ١٢ شهيدا من بينهم طفلان وعاملون بالقطاع الصحي وعدد الجرحى حتى الآن هو ما بين 2570 و2800 حوالى 750 من الجنوب و 150 من البقاع و1850 من الضاحية
خبر عاجل
06:13
وزير الصحة: حصيلة الشهداء جراء الاعتداء الاسرائيلي هي ١٢ شهيدا من بينهم طفلان وعاملون بالقطاع الصحي وعدد الجرحى حتى الآن هو ما بين 2570 و2800 حوالى 750 من الجنوب و 150 من البقاع و1850 من الضاحية
0
رياضة
15:47
"وداعاً توتو"... وفاة الإيطالي سكيلاتشي هداف كأس العالم 1990!
رياضة
15:47
"وداعاً توتو"... وفاة الإيطالي سكيلاتشي هداف كأس العالم 1990!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:17
يوم ما بعد صدمة تفجيرات البيجر ...وقعه أعلى على الجرحى وعائلات الشهداء
تقارير نشرة الاخبار
15:17
يوم ما بعد صدمة تفجيرات البيجر ...وقعه أعلى على الجرحى وعائلات الشهداء
0
تقارير نشرة الاخبار
15:15
رحلة البيجر المفخخ بين تايوان والمجر وعناصر حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
15:15
رحلة البيجر المفخخ بين تايوان والمجر وعناصر حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
بعلبك نالت نصيبها من التفجيرات
تقارير نشرة الاخبار
14:57
بعلبك نالت نصيبها من التفجيرات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
المشهد أمام مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:54
المشهد أمام مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
استعدادات عالية لرد واسع من حزب الله... وحديث عن بدء نقل ثقل الحرب الى شمال اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:42
استعدادات عالية لرد واسع من حزب الله... وحديث عن بدء نقل ثقل الحرب الى شمال اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
تفجيرات البيجر... تل أبيب صامتة
تقارير نشرة الاخبار
14:39
تفجيرات البيجر... تل أبيب صامتة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بعد الـpagers... حان دور الـ talkie walkie
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بعد الـpagers... حان دور الـ talkie walkie
0
أخبار لبنان
13:38
في وداع الذو الفقار...مشهد جامع في مواجهة العدو الاسرائيلي
أخبار لبنان
13:38
في وداع الذو الفقار...مشهد جامع في مواجهة العدو الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
13:36
القطاع الصحي في لبنان .. قدها وقدود
أخبار لبنان
13:36
القطاع الصحي في لبنان .. قدها وقدود
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:06
معلومات أولية عن انفجار عدد من الأجهزة في الضاحية والجنوب والبقاع
خبر عاجل
10:06
معلومات أولية عن انفجار عدد من الأجهزة في الضاحية والجنوب والبقاع
2
خبر عاجل
10:32
مصدر أمني لرويترز: أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم هي أجهزة لاسلكي محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس وحزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا
خبر عاجل
10:32
مصدر أمني لرويترز: أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم هي أجهزة لاسلكي محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس وحزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا
3
خبر عاجل
06:13
وزير الصحة: حصيلة الشهداء جراء الاعتداء الاسرائيلي هي ١٢ شهيدا من بينهم طفلان وعاملون بالقطاع الصحي وعدد الجرحى حتى الآن هو ما بين 2570 و2800 حوالى 750 من الجنوب و 150 من البقاع و1850 من الضاحية
خبر عاجل
06:13
وزير الصحة: حصيلة الشهداء جراء الاعتداء الاسرائيلي هي ١٢ شهيدا من بينهم طفلان وعاملون بالقطاع الصحي وعدد الجرحى حتى الآن هو ما بين 2570 و2800 حوالى 750 من الجنوب و 150 من البقاع و1850 من الضاحية
4
خبر عاجل
13:50
مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث ثان لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية أربعة عشر شهيدا وأكثر من أربعمئة وخمسين جريحًا
خبر عاجل
13:50
مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث ثان لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية أربعة عشر شهيدا وأكثر من أربعمئة وخمسين جريحًا
5
خبر عاجل
10:11
موجة تفجيرات طالت أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في الجنوب والضاحية الجنوبية
خبر عاجل
10:11
موجة تفجيرات طالت أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في الجنوب والضاحية الجنوبية
6
خبر عاجل
11:50
مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث لحصيلة الموجة الثانية من التفجيرات العدوانية تسعة شهداء وأكثر من ثلاثمئة إصابة
خبر عاجل
11:50
مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث لحصيلة الموجة الثانية من التفجيرات العدوانية تسعة شهداء وأكثر من ثلاثمئة إصابة
7
أخبار لبنان
10:19
فيديو للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم
أخبار لبنان
10:19
فيديو للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم
8
خبر عاجل
11:02
مركز عمليات طوارئ الصحة: الحصيلة الأولية لسلسلة التفجيرات العدوانية الجديدة أكثر من مئة إصابة
خبر عاجل
11:02
مركز عمليات طوارئ الصحة: الحصيلة الأولية لسلسلة التفجيرات العدوانية الجديدة أكثر من مئة إصابة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More