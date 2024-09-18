رئيس دائرة المستشفيات للـLBCI: شهيد واحد وعدد الجرحى تجاوز المئة وحجم الاصابات من ناحية قوة التضرر أقلّ من يوم أمس ونرجو توخي الدقّة في نقل أعداد الشهداء والضحايا

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