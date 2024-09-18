ميقاتي: نطمئن اللبنانيين أنه لم يتم استقبال جرحى اليوم جراء هجوم أمس وطلبت من وزير الخارجية دعوة مجلس الامن النظر في الموضوع على مستوى اعلى من الشكاوى

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