القرم للـLBCI: الموضوع ليس موضوع اتصالات بل موضوع أمني استخباراتي بامتياز والشركة التي كانت تُصنّع هذه الاجهزة توقّفت منذ 7 سنوات عن تصنيع هذا النوع من اللاسلكي ولم يصل الى لبنان من خلال وكيل

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