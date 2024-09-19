المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوها بشكل مباشر وأوقعوا فيها عددا من القتلى والجرحى

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة آخرين قرب تل حاي بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة آخرين قرب تل حاي بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان

غارتان على كفركلا فجرًا واستهداف بلدات عديدة في النبطية ليلًا