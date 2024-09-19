نصر الله: أحد أهم عناصر الضغط على العدو في هذه المعركة هي الجبهة اللبنانية وهي من أهم اوراق التفاوض التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية لتحقيق الاهداف

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