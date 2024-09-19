نصرالله: ما حصل سيواجه بحساب عسير لكن دعوني اليوم أغير الاسلوب والخبر هو ما سترون لا ما تسمعون لأننا في الجزء الأكثر دقة وحساسية وعمقا في المواجهة

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