مقتل جنديين إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي إن اثنين من جنوده لقيا حتفهما في قتال اليوم الخميس في شمال إسرائيل.



وقالت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية إن أحدهما قُتل بطائرة مسيرة والآخر بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه حزب الله عبر الحدود اللبنانية.