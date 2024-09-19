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المقاومة الاسلامية: استهداف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها مباشرة
آخر الأخبار
2024-09-19 | 12:50
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المقاومة الاسلامية: استهداف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها مباشرة
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