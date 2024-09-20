بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أدت إلى استشهاد ثمانية أشخاص وقد إستقبلت المستشفيات اللبنانية حتى إعداد البيان تسعة وخمسين جريحا من بينهم ثمانية جرحى حالتهم

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