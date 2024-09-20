مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية إلى 12 والجرحى الى 66 من بينهم 9 جرحى حالتهم حرجة

صحيفة نقلا عن مسؤولين: أميركا لا تتوقع اتفاقا بين إسرائيل وحماس خلال ولاية بايدن

صحيفة نقلا عن مسؤولين: أميركا لا تتوقع اتفاقا بين إسرائيل وحماس خلال ولاية بايدن

رويترز: الجيش الإسرائيلي يلغي قيودًا تتعلق بالدفاع المدني فرضت على تجمعات سكنية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان في وقت متأخر من مساء الخميس