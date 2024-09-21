جرادة للـLBCI: لم أتخيّل أن يكون العالم في صمت الى هذا الحدّ أمام أشخاص يدوسون كرامة الانسان ويبيدون الاطفال والقيم والمفاهيم

شابة كورية متوجة بفضية في أولمبياد باريس تدخل عالم الفن... وهذا أول دور تمثيلي لها!

شابة كورية متوجة بفضية في أولمبياد باريس تدخل عالم الفن... وهذا أول دور تمثيلي لها!

النائب الياس جرادة للـLBCI: لمن أُصيب في العدوان الاسرائيلي "نُعطيه البصر ويُعطينا البصيرة" ومن موقعي المهني أقدّم كل ما املك بلا تردد