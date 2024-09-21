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o
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصلية من صواريخ الكاتيوشا
آخر الأخبار
2024-09-21 | 07:50
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصلية من صواريخ الكاتيوشا
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