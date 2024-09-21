الوكالة الوطنية للاعلام: المدفعية الإسرائيلية تستهدف أطراف بلدة كفرشوبا

31 شهيداً في الضاحية الجنوبية... وأعمالُ البحث عن المفقودين مستمرّة

31 شهيداً في الضاحية الجنوبية... وأعمالُ البحث عن المفقودين مستمرّة

الجيش الإسرائيلي: إغتلنا إلى جانب إبراهيم عقيل 15 مسلحًا من حزب الله بينهم قادة كبار في قوة الرضوان