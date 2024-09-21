CNN Arabic تشرح حجم ضرر تفجير أجهزة "البيجر"

أعلنت الحكومة المجرية أن أجهزة المخابرات إستجوبت الرئيسة التنفيذية لشركة BAC Consulting المرتبطة بأجهزة "البيجر" التي انفجرت في لبنان عدة مرات، من دون أن توضح نتائج هذه التحقيقات.وشرحت محطة CNN Arabic حجم ضرر تفجير هذه الأجهزة، نتابع تفاصيله في هذا الفيديو.