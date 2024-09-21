صاروخان على الضهيرة الحدودية

شابة كورية متوجة بفضية في أولمبياد باريس تدخل عالم الفن... وهذا أول دور تمثيلي لها!

شابة كورية متوجة بفضية في أولمبياد باريس تدخل عالم الفن... وهذا أول دور تمثيلي لها!

جرادة للـLBCI: لم أتخيّل أن يكون العالم في صمت الى هذا الحدّ أمام أشخاص يدوسون كرامة الانسان ويبيدون الاطفال والقيم والمفاهيم