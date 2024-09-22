الجيش الاسرائيلي: اعتراض هدفيْن جوييْن مشبوهيْن في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات ولم يخترقا الأجواء الإسرائيلية

"المقاومة الإسلامية": استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ رداً على الإعتداءات المتكررة على مختلف المناطق اللبنانية

"المقاومة الإسلامية": استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ رداً على الإعتداءات المتكررة على مختلف المناطق اللبنانية

أكسيوس عن الخارجية الأميركية: إذا تطورت الأمور نحو الأسوأ في لبنان فلن تكون هناك رحلات جوية تجارية