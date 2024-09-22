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الجيش الإسرائيلي: الضربات ستستمر وتزيد حدتها ضد حزب الله

آخر الأخبار
2024-09-22 | 01:25
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الجيش الإسرائيلي: الضربات ستستمر وتزيد حدتها ضد حزب الله
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الجيش الإسرائيلي: الضربات ستستمر وتزيد حدتها ضد حزب الله

 
 
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