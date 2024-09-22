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شهيد وثلاثة جرحى في غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة المالكية
آخر الأخبار
2024-09-22 | 06:17
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شهيد وثلاثة جرحى في غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة المالكية
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