زهران للـLBCI: حزب الله بصورايخ محدودة جدا يحقق الوظيفة السياسية وهي تهجير مستوطني الشمال

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زهران للـLBCI: الاميركي يدعم اسرائيل بالمال والسلاح وايران تدعم "حزب الله" بالمال والصواريخ ويوم تدخل ايران في الحرب تبدأ البوارج الاميركية بالقصف من بيروت الى صنعاء وهناك شبه اتفاق بين ايران وأميركا لعدم انخراطهما بشكل مباشر بالحرب