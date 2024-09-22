نعيم قاسم: لسنا بحاجة الى اطلاق التهديدات ولن نحدد كيفية الرد على العدوان ودخلنا في مرحلة جديدة عنوانها "معركة الحساب المفتوح " نتابع فيها جبهةالاسناد والمواجهة ومن خارج الصندوق بين الحين والآخر نقتلهم ونقاتلهم من حيث يحتسبون او لا يحتسبون

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