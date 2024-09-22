مركز طوارئ الصحة: شهيد وأربعة جرحى في تحديث لحصيلة الغارة على المالكية

الجيش الاسرائيلي: اعتراض هدفيْن جوييْن مشبوهيْن في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات ولم يخترقا الأجواء الإسرائيلية

الجيش الاسرائيلي: اعتراض هدفيْن جوييْن مشبوهيْن في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات ولم يخترقا الأجواء الإسرائيلية

أكسيوس عن الخارجية الأميركية: إذا تطورت الأمور نحو الأسوأ في لبنان فلن تكون هناك رحلات جوية تجارية