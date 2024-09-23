غارات الجنوب صباحًا طالت مناطق متعددة في أقضية النبطية وصور وبنت جبيل

تصعيد مفتوح على الجبهة الجنوبية... لبنان يلتزم قواعد الاشتباك ومساعي تهدئة في جعبة لودريان (الأنباء الالكترونية)

تصعيد مفتوح على الجبهة الجنوبية... لبنان يلتزم قواعد الاشتباك ومساعي تهدئة في جعبة لودريان (الأنباء الالكترونية)

غارات عنيفة على المقلب الشرقيّ من السلسلة الغربية امتدت من تمنين مرورًا بشمسطار حتى جرد الهرمل