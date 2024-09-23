الغارة على الضاحية الجنوبية الجمعة: انتشال جثة ووجود احد المفقودين على قيد الحياة في مستشفى ليكون قد وصل عدد الشهداء حتى الان إلى 54 شهيدًا

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