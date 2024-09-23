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غارة وسط بلدة كفررمان

آخر الأخبار
2024-09-23 | 04:39
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غارة وسط بلدة كفررمان
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غارة وسط بلدة كفررمان

 
 
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