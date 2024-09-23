رئيس شركة "أوجيرو" لرويترز: لبنان تلقى أكثر من 80 ألف محاولة اتصال يشتبه أنها إسرائيلية تطلب من الناس الإخلاء

غارة على حي سكران في بلدة حاروف

غارة على حي سكران في بلدة حاروف

وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة لبدء محادثات نووية في نيويورك "إذا كانت الأطراف الأخرى راغبة في ذلك"