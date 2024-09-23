وزارة الصحة: 100 شهيد في الغارات الإسرائيلية على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح اليوم وأكثر من أربعمئة جريح

الحلبي للـLBCI: بعض المدارس في جبل لبنان والشوف وبعبدا وبيروت والجنوب بدأت تستقبل النازحين وستصبح كمراكز ايواء

الحلبي للـLBCI: بعض المدارس في جبل لبنان والشوف وبعبدا وبيروت والجنوب بدأت تستقبل النازحين وستصبح كمراكز ايواء

كتانة للـLBCI: القرى والبلدات يتم ضربها مباشرة اليوم على عكس ما كان يحصل بالسابق مع ضرب الوديان