متحدث عسكري إسرائيلي ردا على سؤال حول احتمال شن توغل بري: إسرائيل بدأت هجوما جويا واسع النطاق في لبنان

متحدث عسكري إسرائيلي: سنهاجم أسلحة حزب الله الاستراتيجية في منطقة سهل البقاع وعلى المدنيين هناك المغادرة

متحدث عسكري إسرائيلي: سنهاجم أسلحة حزب الله الاستراتيجية في منطقة سهل البقاع وعلى المدنيين هناك المغادرة

الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الأعلى تحذيرا من سقوط صواريخ