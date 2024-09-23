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o
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد نحو ٣٥ عملية إطلاق صواريخ من لبنان استهدفت منطقة الكرمل والجليل
آخر الأخبار
2024-09-23 | 10:01
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد نحو ٣٥ عملية إطلاق صواريخ من لبنان استهدفت منطقة الكرمل والجليل
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