وزير الصحة: الحصيلة الحالية للعدوان الاسرائيلي اليوم هي 274 شهيدا بينهم 21 طفلا و39 امرأة و1024 جريحا استقبلوا حتى الآن في المستشفيات وهناك 27 مستشفى شاركت في استقبال الجرحى

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