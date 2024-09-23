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o
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غارة جوية على دفعتين استهدفت زوطر الشرقية
آخر الأخبار
2024-09-23 | 17:03
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غارة جوية على دفعتين استهدفت زوطر الشرقية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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