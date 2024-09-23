مسؤول كبير بالخارجية الأميركية ردا على سؤال عن الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه حزب الله: لا أتذكر فترة في الذاكرة الحديثة أدى فيها التصعيد إلى عدم التصعيد

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