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o
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الوطنية للاعلام: هدوء حذر في القطاعين الغربي والاوسط وسط تحليق كثيف للطيران الحربي والاستطلاعي
آخر الأخبار
2024-09-24 | 03:12
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الوطنية للاعلام: هدوء حذر في القطاعين الغربي والاوسط وسط تحليق كثيف للطيران الحربي والاستطلاعي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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