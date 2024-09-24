الوطنية للاعلام: هدوء حذر في القطاعين الغربي والاوسط وسط تحليق كثيف للطيران الحربي والاستطلاعي

السويد تتهم إيران بهجوم الكترونيّ في 2023 يحضّ على "الانتقام" من إحراق المصحف

السويد تتهم إيران بهجوم الكترونيّ في 2023 يحضّ على "الانتقام" من إحراق المصحف

"ربنا يحفظ لبنان من كل شر"... يسرا تتضامن مع الشعب اللبناني: هذا ما نشرته! (صورة)