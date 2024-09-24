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o
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على الشهابية وثانية على منزل في بلدة صديقين وسقوط شهداء
آخر الأخبار
2024-09-24 | 06:49
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على الشهابية وثانية على منزل في بلدة صديقين وسقوط شهداء
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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