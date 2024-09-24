الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي: لن نمنح حزب الله هدنة وعلينا الإستمرار بكل قوة

آخر الأخبار
2024-09-24 | 06:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي: لن نمنح حزب الله هدنة وعلينا الإستمرار بكل قوة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي: لن نمنح حزب الله هدنة وعلينا الإستمرار بكل قوة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أركان

الجيش

الإسرائيلي

هرتسي

هليفي:

وعلينا

الإستمرار

LBCI التالي
جون أشقر يدعو إلى الوحدة: "إذا يسوع المسيح لم يُفرّق بين الناس فمن نحن لنفعل ذلك؟" (فيديو)
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على خراج بلدة بوداي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:41

المقاومة الإسلامية:‏ قصفنا المخازن الرئيسية التابعة ‏للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ

LBCI
رياضة
08:40

جراحة تبعد حارس برشلونة عن الملاعب لفترة طويلة!

LBCI
آخر الأخبار
08:39

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذتها طائرات من طراز إف 35

LBCI
أمن وقضاء
08:38

غارة إسرائيلية على الغبيري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:41

المقاومة الإسلامية:‏ قصفنا المخازن الرئيسية التابعة ‏للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ

LBCI
رياضة
08:40

جراحة تبعد حارس برشلونة عن الملاعب لفترة طويلة!

LBCI
آخر الأخبار
08:39

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذتها طائرات من طراز إف 35

LBCI
أمن وقضاء
08:38

غارة إسرائيلية على الغبيري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

المشهد من مكان الضربة التي استهدفت الضاحية مساءً..

LBCI
آخر الأخبار
04:25

المقاومة الاسلامية تقصف المخازن اللوجستيّة للفرقة ‏‏146 في قاعدة نفتالي بالصواريخ

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-23

مجلس الوزراء أقر مشروع موازنة العام 2025 ووافق على إعطاء تعويض موقت ومساعدة مالية لعاملي القطاع العام والمتقاعدين

LBCI
أخبار دولية
15:20

العراق يدعو إلى "اجتماع طارئ" لرؤساء الوفود العربية في الأمم المتحدة للتصدي لإسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:26

نزوح كثيف إثر العدوان الاسرائيليّ... هكذا تبدو الصورة في بعض مواقع الايواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:14

على وقع الغارات الاسرائيلية.. لودريان يجول على المسؤولين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:06

الغارات الاسرائيلية العنيفة تتواصل لليوم الثاني

LBCI
اقتصاد
07:02

سلام: المواد الغذائيّة والمحروقات متوفّرة

LBCI
أخبار لبنان
06:24

الأبيض: مسؤولياتنا لم تنته وسنبقى في الخطوط الامامية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:13

في اليوم الثاني من الهجمات الاسرائيلية المكثفة... هكذا يبدو المشهد في الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
05:57

صرخة في صور جراء إقفال محطات البنزين والسوبرماكات أبوابها والنقص بالادوية

LBCI
اقتصاد
05:50

شماس للـLBCI: لا أزمة وقود لكن المشكلة في تنقل شاحنات الوقود في المناطق المستهدفة

LBCI
أخبار لبنان
04:15

بزشكيان: حزب الله غير قادر على الوقوف أمام إسرائيل بمفرده

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
17:26

النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور

LBCI
فنّ
14:00

"بدايات جديدة"... نادين نجيم في الطائرة: فهل هاجرت من لبنان؟ (صور)

LBCI
اقتصاد
02:12

جدول جديد لاسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
14:34

حزب الله:‏ علي كركي بخير

LBCI
خبر عاجل
11:55

هآرتس: علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:10

حزب الله يدعو الى عدم فتح "باركود" على مناشير يلقيها العدو في مناطق البقاع: خطيرة وتسحب كل المعلومات

LBCI
خبر عاجل
11:54

ضربة إسرائيلية تصيب الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في بئر العبد

LBCI
خبر عاجل
07:53

غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More