إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: محاولة إغتيال قيادي رفيع في بيروت والنتائج لم تتضح بعد

هيئة البث الإسرائيلية: المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت قيادي عسكري بارز في حزب الله

هيئة البث الإسرائيلية: المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت قيادي عسكري بارز في حزب الله

مصدران أمنيان في لبنان لرويترز: الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت إستهدفت قياديًا بحزب الله ومصيره لم يتضح بعد