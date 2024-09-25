مصدر ميداني يؤكد للـLBCI إطلاق صاروخ أرض أرض من لبنان باتجاه تل أبيب

الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف النميرية صباحًا والردم الناتج عن 7 غارات على القصيبة قطع طريق النبطية - صور

الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف النميرية صباحًا والردم الناتج عن 7 غارات على القصيبة قطع طريق النبطية - صور

أوتوستراد بيروت - الجنوب مقطوع نتيجة تراكم الأتربة والصخور إثر الغارة الإسرائيلية في بلدة الجية وتحويل السير إلى الطريق البحري في الجية