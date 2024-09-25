الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف النميرية صباحًا والردم الناتج عن 7 غارات على القصيبة قطع طريق النبطية - صور

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المقاومة الإسلامية:‏ أطلقنا صاروخًا ‏باليستيًا من نوع قادر 1 مستهدفين مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن إغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي‏