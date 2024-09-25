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الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف النميرية صباحًا والردم الناتج عن 7 غارات على القصيبة قطع طريق النبطية - صور

آخر الأخبار
2024-09-25 | 01:14
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الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف النميرية صباحًا والردم الناتج عن 7 غارات على القصيبة قطع طريق النبطية - صور
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الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف النميرية صباحًا والردم الناتج عن 7 غارات على القصيبة قطع طريق النبطية - صور

 
 
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