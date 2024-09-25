المقاومة الإسلامية نعت شهيدها حسين هاني عز الدين "الحاج فارس" مواليد عام 1972 من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان

موقع واللا الإسرائيلي: نتنياهو يقرر تأجيل سفره إلى نيويورك ودعوة الوزراء وقادة المؤسسة العسكرية لمشاورات أمنية

موقع واللا الإسرائيلي: نتنياهو يقرر تأجيل سفره إلى نيويورك ودعوة الوزراء وقادة المؤسسة العسكرية لمشاورات أمنية

المقاومة الإسلامية:‏ أطلقنا صاروخًا ‏باليستيًا من نوع قادر 1 مستهدفين مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن إغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي‏